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Арт-салон "На Никольской" откроется в Тюмени

Общество, 18:32 26 августа 2019

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Арт-салон "На Никольской" откроется в Тюмени 28 августа. Он станет центром, где гармонично соседствуют разные виды искусства: литература, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, музыка, театр, сообщает Центральная городская библиотека.

Встречать гостей будет доктор искусствоведения Наталья Сезева. Первым мероприятием арт-салона станет презентация выставки заслуженного художника, члена Союза художников России, графика, живописца Юрия Юдина.

Гости познакомятся с творчеством художника, его произведениями, смогут пообщаться с мастером, получить автограф и сфотографироваться на память.

Открытие состоится в 17 часов в Центральной городской библиотеке по адресу ул. Луначарского, 51. Вход свободный.

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# библиотеки , выставка , живопись

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