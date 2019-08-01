Сколько нужно спать школьнику, рассказали эксперты Роспотребнадзора

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Первоклассники должны спать более десяти часов ночью и два часа днем. Со второго по седьмой класс сохраняется тот же режим ночного сна, сообщает Роспотребнадзор.

С восьмого класса норма сна может быть уменьшена до девяти часов. Старшеклассники и выпускники могут руководствоваться взрослыми нормами, им достаточно восьми часов сна.

"Правильно организованный сон, еда и физическая активность – ключевые условия сохранения здоровья и работоспособности у наших детей", – говорят специалисты Роспотребнадзора.

Накануне нового учебного года в ведомстве напомнили и о правилах выбора школьной формы. Нужно помнить, что максимальный процент синтетических волокон в ней может быть не более 55 %. Ребенку в форме должно быть удобно. Эксперты советуют не покупать форму на вырост, а также ориентироваться на фигуру и вкус самого ребенка, чтобы форма была не только качественной, но и нравилась самому школьнику.

Рюкзаки и ранцы в первом классе должны быть не тяжелее 1 кг 500 г, со второго по четвертый класс безопасно носить на плечах два кг. Ежегодно допустимая нагрузка увеличивается на полкилограмма, в итоге на плечи старшеклассников ложится груз знаний весом в четыре кг. Рюкзак рекомендуют покупать из плотного водостойкого материала с широкими лямками и светоотражателями.