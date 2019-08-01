Честно о будущем медиа, мемах, монетизации и феномене блогеров: как прошел форум "Мёд"

| Фото: организаторов форума о новой медиакультуре "Мёд" | Фото: организаторов форума о новой медиакультуре "Мёд"

О том, что ждет журналистов и традиционные СМИ в будущем, как монетизировать свою популярность и почему блогеры настолько востребованы в современном обществе рассказали участникам форума "Мёд", который проходил в Челябинске с 26 по 28 августа.

Тюменский регион представляли 38 человек, всего мероприятие собрало 200 контент-менеджеров, копирайтеров, журналистов, блогеров, специалистов SMM, фотографов и видеографов со всего Уральского федерального округа. Спикерами стали представители медиаиндустрии из разных городов России, всего около 20. Часть площадок шла параллельно, и участникам нужно было выбрать один мастер-класс из четырех, однако многие ребята умудрялись посетить несколько воркшопов, чтобы получить больше знаний и навыков.

Креативный продюсер, руководитель видеопродакшена Russia Today Артур Соколов призвал молодежь ориентироваться на нишевость, а не на массовость. Он подчеркнул, что качественного контента, несмотря на его огромное количество, очень мало, и для успеха автору нужно понять, что ему интересно, а после занять этот сегмент медиарынка. Выбор платформы для самореализации не так важен, как сам продукт.

По его словам, наступает нова эра популярности подкастов, и для их создания необязательно иметь студию и профессиональное оборудование - иногда достаточно снять саундтрек с собственного видеоролика. Любой звук послушают и любое видео посмотрят, если это интересно, уверен Артур Соколов.

Комментируя тренды в социальных сетях, эксперт отметил, что Instagram находится на пике популярности, но дальше эта ситуация будет ухудшаться, как было с Facebook. Сервис YouTube многие используют как поисковик, это зрелая площадка, на которой уже сложно стать новой звездой, однако востребованным будет тот автор, который займет свою нишу. TikTok он считает самой перспективной площадкой для старта блогерской карьеры из-за ажиотажа вокруг этого ресурса. Что касается Telegram, Артур Соколов подчеркнул, что люди во все времена будут читать тексты, вопрос только в смене площадок и способа подачи - все успешные авторы из Telegram когда-то писали в LiveJournal.

По мнению эксперта, когда все высокопоставленные чиновники и известные люди начнут вести социальные сети - исчезнет потребность в посредниках, потому что информацию все будут получать из первых уст, минуя пресс-службы и СМИ. Ситуацию в области высшего профильного образования он назвал кризисной: преподают в вузах зачастую непрактикующие люди, а студенты не понимают, зачем им пять лет учиться, допустим, во ВГИК, если можно за короткое время и самостоятельно освоить камеру и программы для монтажа видео. Еще один кризис он наблюдает в сфере рекламы. Теперь уже невозможно продать "ваниль", чересчур идеальную картинку - люди хотят слышать о бренде правду.

Делая прогнозы на будущее, Артур Соколов отметил, что функция голоса во взаимодействии с гаджетами будет все больше возрастать - нынешние дети вряд ли будут набирать запросы в поисковике пальцами. Именно поэтому, к примеру, "Яндекс" развивает свой виртуальный голосовой помощник "Алиса".

Инста-блогер, лайф-коуч и предприниматель Полина Попова провела воркшоп на тему "Монетизация популярности". Она рассказала, как развить собственный блог, найти свою уникальность и получить прибыль с личного бренда. По ее мнению, присутствие личности в любом деле очень важно, и на каждого человека найдется аудитория, главное - рассказывать о том, в чем ты действительно разбираешься и что самому интересно. Авторский слог, его открытость подкупают, поэтому Полина Попова рекомендовала использовать в постах Instagram манеру, в которой автор общается в жизни, и не пытаться сделать все идеально, потому что читатель чувствует фальшь.

Она также призвала блогеров выходить в офлайн, организовывать встречи с подписчиками или собственные мастер-классы, так как это сближает аудиторию с автором, повышает лояльность и позволяет получить обратную связь, зарядиться и вдохновиться на новое творчество. Максимум эффекта от монетизации аккаунтов в социальных сетях можно получить только тогда, когда подписчик равен другу и блогер общается с ним на одном языке.

Главный редактор Russia Beyond, сооснователь MediaToolbox и старший преподаватель журфака МГУ Всеволод Пуля прочитал лекцию под необычным названием "Понюхай мои новости: что ждет журналистов и блогеров". Спикер рассказал, что в ближайшие 30 лет многие процессы в жизни будут автоматизированы, социальный рейтинг выйдет за пределы Китая, генетические и бионические модификации, смешанная реальность и цифровое бессмертие станут обыденностью.

Неизбежным он считает появление информационной диеты и специалистов-диетологов в сфере медиа, которые будут ограничивать нуждающимся в этом людям контент и подбирать наиболее полезный. Произойдет сращивание контента и алгоритма. Ценность эмоций и переживаний в настоящем будет только возрастать, потому что подешевеет VR и путешествия в офлайне станут доступны только очень обеспеченным людям. Все это приведет к переходу из информационного общества в общество опыта и впечатлений.

По мнению Всеволода Пули, с изменением технологий остается интерес людей к историям, поэтому надо инвестировать в навык мастерства рассказчика. Читателю теперь неинтересны голые факты, он хочет увлекательного повествования, а кроме того, большую роль стала играть харизма автора. В современности рушатся границы между журналистикой и блогерством, развлекательным и познавательным контентом. Медиа снова стали "Диким Западом", где нет универсального рецепта успеха и всегда нужно исследовать рынок, чтобы понять, какой способ привлечения аудитории сработает для каждого конкретного СМИ или блога.

Как один из способов увеличения охвата он назвал подачу одного и того же материала в разных форматах: к примеру, на официальном сайте издания в текстовом виде, а в социальных сетях - в виде короткого видеоролика. Также все, что жители домашнего для СМИ региона ищут в интернете, должно быть на сайте издания - тогда поисковые запросы будут повышать трафик. Эксперт посетовал на то, что современные алгоритмы соцсетей стали привратниками у ворот к большой аудитории, поэтому порекомендовал делать медиа для каждой платформы в своей ипостаси, в соответствии с запросами той или иной площадки, и таким образом "просачиваться" в них.

Автор YouTube-канала "Нежный редактор", редактор проекта "вДудь" Татьяна Мингалимова рассказала участникам "Мёда" о том, кто такие инфлюенсеры и трендсеттеры и почему всем так нравятся блогеры. По ее мнению, секрет успеха - заниматься тем, что ты любишь. Главный редактор сообщества "Лентач" Тарас Сычёв провел для желающих курс молодого пикчера. Он пояснил, что такое мем, почему это культурный феномен, познакомил с теорией юмора и разными видами иронии, а также поделился собственным опытом по созданию мемов. Эксперт посоветовал тем, кто делает мемы, чаще использовать ассоциации, смотреть на ситуации под разными углами, следить за трендами и и не быть некропикчером, то есть не использовать старые, неактуальные мемы. Завершающим лектором стала создатель и ведущая шоу "Бар в большом городе", актриса театра и кино Ирина Чеснокова с рассказом о том, как создать шоу на YouTube.

Помимо насыщенной лекционной программы, организаторы "Мёда" провели для ребят со всего УФО экскурсии на предприятия и в общественные пространства, где каждый вдохновлялся на создание уникального контента. Развлекательная программа включала в себя выступление лучших стендап-комиков Челябинска, интеллектуальные и настольные игры, погружение в VR-реальность и антилекции в режиме открытого микрофона. Тюменская делегация принимала участие во всех активностях, что было отмечено призами и сувенирами от спикеров и организаторов. Представители региона интересовались у экспертов деталями их работы и мнением по той или иной теме, искали нестандартные подходы к реализации собственных идей и по максимуму впитывали новые знания.

Дарья Казакова