Житель Ярково лишился миллиона рублей, вложив деньги под проценты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчина лишился всех накоплений, вложив деньги под проценты в Интернете, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В отдел ярковской полиции с сообщением о хищении более 1 млн рублей обратился 58-летний мужчина. В Интернете он увидел объявление фирмы, гарантирующей прибыль в короткий промежуток времени. Потерпевший перешел по ссылке и зарегистрировался на сайте.

С селянином связался мужчина, который рассказал заявителю алгоритм ввода денежных средств на сайте, каким образом начисляется процент и как получить накопления. Мужчина вложил 12 тыс. рублей. Убедившись, что прибыль растет, мужчина решил вложить сумму покрупнее.

Потерпевший оформил кредит на 1 млн рублей и перевел деньги на сайт. Позднее мужчина решил вывести денежные средства, для этого он сделал заявку, с ним связался якобы директор фирмы и пояснил, что для снятия наличных необходимо заплатить налог в размере 130 тыс. рублей. Тогда селянин понял, что связался с мошенниками, и перевод делать не стал, а позднее обнаружил, что все денежные средства списаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело.