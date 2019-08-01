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Пару наказали за побег из колонии-поселения в Тобольском районе

Происшествия, 15:27 27 августа 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Двоих человек, обвиняемых в побеге из колонии-поселения, осудили в Тобольском районе, сообщает прокуратура Тюменской области.

26-летнюю женщины и 40-летнего мужчину признали виновными в побеге из мест лишения свободы.

Из материалов уголовного дела следует, что осужденные отбывали наказание в колонии-поселении №9 в дер. Лыткина Тобольского района, где и познакомились. Обоих осудили в 2018 году в разных судах.

"Женщину за кражи и сбыт чужого имущества приговорили к трем годам пяти месяцам, а мужчину за незаконное проникновение в жилище, угон, повторную пьяную езду, применение насилия к представителю власти, умышленное причинение легкого вреда здоровью – к трем годам лишения свободы", — рассказали в надзорном органе.

Вечером 15 июня пара сбежала из колонии. При этом каждому из них осталось отбывать менее одного года девяти месяцев лишения свободы.

19 июня беглецов задержали. Женщину поймали на кольце автодороги Курган — Тюмень в Исетском районе, она ехала пассажиркой в грузовой машине. А мужчину правоохранители задержали на 101 км автодороги Ялуторовск-Ишим, когда он шел вдоль трассы.

С учетом судимости суд назначил женщине два года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, мужчине – два года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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# побег , приговор , прокуратура

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