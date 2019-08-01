Около пятидесяти учащихся школы №69 решили осваивать агротехнологию

| Фото: www.tsaa.ru | Фото: www.tsaa.ru

Около 50 учащихся школы №69 Тюмени выбрали агротехнологический профиль с начала нового учебного года. С родителями учеников встретился проректор по научной работе ГАУ Северного Зауралья Николай Устинов, сообщает пресс-служба вуза.

С 2018 года школы №69 сотрудничает с Аграрным университетом. Дети в агроклассах проходят углубленную программу по изучению химии и биологии. Учеба в таком классе добавляет 10 баллов к результатам ЕГЭ.

"Нам предложили набрать 25 учеников, которые будут заниматься по этому направлению. После анкетирования, желающих оказалось 44. Мы предполагали, что их количество после первого семестра уменьшится, – говорит директор МАОУ СОШ № 69 Тюмени Эльвира Амирова. – Но благодаря усердию детей и педагогов все учащиеся успешно закончили обучение и получили сертификаты. В этом году мы планируем набрать около 50 учеников на агротехнологический профиль".

Проректор Николай Устинов отметил, что университет ориентирован на подготовку кадров для агропромышленного комплекса. "Сегодня регион обеспечивает сам себя цыплятами, куриными яйцами, мукой, зерном и другими продуктами. Строятся мегафермы, расширяются предприятия, птицефабрики устанавливают новые птичники. Кроме этого, АПК области поставляет свою продукцию в другие регионы", - рассказал он.

В 2019 году популярными направлениями обучения в ГАУ Северного Зауралья стали "Зоотехния", "Ветеринарно-санитарная экспертиза", "Агрохимия и агропочвоведение", "Землеустройство и кадастры" и "Водные биоресурсы и аквакультура". Всего в вузе готовят квалифицированные кадры по 60 направлениям и профилям.

"Преимущество нашего вуза в том, что у нас не учатся случайные люди, – сказал Николай Устинов. – К нам поступают целенаправленно: студенты, которые знают, чего хотят добиться".

Ежегодно в аграрном университете открыто около 700 бюджетных мест, а стипендия одна из самых высоких среди вузов региона, добавил он.