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Лучшую учебно-материальную базу в области гражданской обороны выбрали в регионе

Общество, 15:38 27 августа 2019

72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

Шесть организаций Тюменской области стали победителями смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, сообщает региональное управление МЧС России.

Состязание проводилось среди общеобразовательных учреждений, организаций среднего и высшего образования, объектов экономики, курсов и учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне.

Лучшими в номинации "Курсы гражданской обороны муниципальных образований" признаны курсы гражданской обороны Тобольска.

В дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" среди вузов победил Тобольский пединститут им. Д. И. Менделеева – филиал ТюмГУ, среди учреждений среднего профессионального образования - Тобольский медицинский колледж им. Володи Солдатова, среди общеобразовательных учреждений - Казанская средняя общеобразовательная школа.

Среди объектов экономики лучшим стал Антипинский нефтеперерабатывающий завод. Опорный учебно-консультационный пункт по ГО ЧС Тобольска признали победителем в номинации "Учебно-консультационные пункты по ГО ЧС муниципальных образований".

Дипломы и призы победителям вручат при подведении итогов работы территориальной подсистемы РСЧС Тюменской области за 2019 год.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , конкурс

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