Нетрезвого таксиста остановили автоинспекторы в ходе рейда в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

Нетрезвого 48-летнего таксиста, который управлял автомобилем Volkswagen Polo, остановили в Тюмени во время рейда по выявлению нарушений ПДД водителями легковых автомобилей такси, который прошел 27 августа, сообщает региональная ГИБДД.

Инспекторы полка ДПС отстранили водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, от управления транспортом на ул. Щербакова около 4 часов. Показания алкотестера составили 0.48 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На водителя составили административный материал. Машину поместили на спецстоянку.

В ходе рейда одного водителя такси привлекли к административной ответственности за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, двух — за нарушение требований дорожных знаков, одного — за отсутствие техосмотра.

"В связи с большим числом ДТП с участием водителей такси, контроль за этими участниками движения усилен, рейдовые мероприятия будут проводиться и далее", — заключили в региональной ГИБДД.