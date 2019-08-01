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Нетрезвого таксиста остановили автоинспекторы в ходе рейда в Тюмени

Происшествия, 14:21 27 августа 2019

Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

Нетрезвого 48-летнего таксиста, который управлял автомобилем Volkswagen Polo, остановили в Тюмени во время рейда по выявлению нарушений ПДД водителями легковых автомобилей такси, который прошел 27 августа, сообщает региональная ГИБДД.

Инспекторы полка ДПС отстранили водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, от управления транспортом на ул. Щербакова около 4 часов. Показания алкотестера составили 0.48 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На водителя составили административный материал. Машину поместили на спецстоянку.

В ходе рейда одного водителя такси привлекли к административной ответственности за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, двух — за нарушение требований дорожных знаков, одного — за отсутствие техосмотра.

"В связи с большим числом ДТП с участием водителей такси, контроль за этими участниками движения усилен, рейдовые мероприятия будут проводиться и далее", — заключили в региональной ГИБДД.

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# ГИБДД , нарушения , такси

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