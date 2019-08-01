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Пятьсот баночек яблочного варенья раздали гостям Ялуторовского острога

Общество, 16:54 27 августа 2019

Ялуторовский острог | Фото: Ялуторовский острог

500 баночек яблочного варенья раздали гостям Ялуторовского острога во время празднования Августовских спасов, сообщают организаторы.

Праздник посетили более 600 человек. И для каждого нашлось занятие по душе. Самые маленькие гости учились рисовать фруктами, и устроили настоящие баталии поролоновыми кубиками, пока их мамы упражнялись со спортивными снарядами на площадке "Фитнес яблочки". Тем временем папы испытывали силы в стрельбе на меткость в лучном тире.

Арт-вояж Ялуторовска | Фото: Арт-вояж Ялуторовска

Каждый гость праздника смог побывать на ярмарке сувениров, сделать яркие фотографии, посетить мастер-класс по плетению банных веников.

Арт-вояж Ялуторовска | Фото: Арт-вояж Ялуторовска

Главные герои праздника тоже приготовили для всех сюрприз. Пасечник угостил всех медом, Ореховая барыня и Хлебный дед приготовили вкусный чай на кедровых орешках. Чай был настолько вкусным, что наш самовар-гигант на 250 литров был полностью выпит.

Арт-вояж Ялуторовска | Фото: Арт-вояж Ялуторовска

Яблоница угостила всех ароматными яблочками, вкусным яблочным компотом и огромным яблочным пирогом, вес которого превысил 100 килограммов.

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# спасы , яблоки , Ялуторовский острог

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