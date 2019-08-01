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Тридцать семь нелегалов задержали полицейские в Тюмени

Происшествия, 11:03 28 августа 2019

УМВД Тюмени | Фото: УМВД Тюмени

37 иностранцев, незаконно проживающих на территории Российской Федерации, задержали тюменские полицейские, сообщает городское УМВД.

Участковые на перекрестке улиц Щербакова и Тимуровцев и в районе ММС задержали уроженцев одной из стран ближнего зарубежья без российского гражданства.

Сотрудники полиции установили, что мужчины приехали в Тюменскую область в разное время, а на жизнь зарабатывали случайными подработками.

В отношении семи иностранцев составлены административные протоколы за нарушение правил въезда и режима пребывания на территории Российской Федерации. Все иностранцы были дактилоскопированы.

Документы о правонарушениях направлены в суд для принятия решения о выдворении двоих иностранцев за пределы России.

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# мигранты , полиция

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