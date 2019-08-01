ФК "Тобол" разгромил футболистов из Перми

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

ФК "Тобол" из Тобольска одержал очередную победу в первенстве России третьего дивизиона (зона Урал и Западная Сибирь).

Тоболяки оказались сильнее "Академии" из Пермского края - 4:1. Игра проходила в Увате на стадионе "Атлант". Арена в Тобольске по-прежнему находится на реконструкции.

Номинальные хозяева поля уверенно начали матч, осадив штрафную площадь пермяков. Уже на шестой минуте матча Юрий Низовских открыл счет в матче. Спустя четыре минуты Владимир Ольшанский после розыгрыша углового забил второй гол, а спустя еще пять минут Андрей Карсканов довел счет до разгромного – 3:0.

Гости после обескураживающего начала не растерялись и на 17-й минуте смогли отыграть один гол, усилиями Николая Смецкого. Точку в первом тайме поставил полузащитник тоболяков Аркадий Масаковский, которому удался точный дальний удар – 4:1.

Второй тайм также выдался насыщенным на опасные моменты. "Тобол" много атаковал, но забить больше не смог. Матч так и закончился со счетом 4:1. После встречи главный тренер "Тобола" Петр Парахин отметил закономерную победу своей команды.

"Хорошо настроились на матч, что вылилось в три забитых мяча в первые 15 минут. После этого игра была по сути сделана, осталось лишь контролировать ход поединка. Во втором тайме могли доводить счет до крупного, но не реализовали много моментов", - отметил Петр Парахин.

Тобол" набрал 21 очко и занимает шестую строчку турнирной таблицы. Лидирует в чемпионате "Металлург" из Аши, у которого 42 очка. Следующий поединок тоболяки также проведут в Увате. 31 августа на стадионе "Атлант" они примут "Уралец НТ" из Нижнего Тагила.

Евгений Новосёлов