Обвиняемому в убийстве тоболяку изберут меру пресечения

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

32-летнему тоболяку, обвиняемому в убийстве знакомого, изберут меру пресечения в виде заключения под стражу 28 августа. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Следователи установили, что в марте двое мужчин повздорили в одном из домов Тобольска. Злоумышленник четыре раза ударил оппонента кухонным ножом в область поясницы, повредив аорту и почку. От полученных ранений пострадавший умер на месте. После злоумышленник скинул тело в реку Иртыш. В июне в реке его нашли правоохранители.

Злоумышленника задержали 26 августа. На следующий день предъявили обвинение.

"Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается", - заключили в ведомстве.

Инна Пахомова