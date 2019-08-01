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Обвиняемому в убийстве тоболяку изберут меру пресечения

Происшествия, 11:36 28 августа 2019

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

32-летнему тоболяку, обвиняемому в убийстве знакомого, изберут меру пресечения в виде заключения под стражу 28 августа. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Следователи установили, что в марте двое мужчин повздорили в одном из домов Тобольска. Злоумышленник четыре раза ударил оппонента кухонным ножом в область поясницы, повредив аорту и почку. От полученных ранений пострадавший умер на месте. После злоумышленник скинул тело в реку Иртыш. В июне в реке его нашли правоохранители.

Злоумышленника задержали 26 августа. На следующий день предъявили обвинение.

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"Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается", - заключили в ведомстве.

Инна Пахомова

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# следователи , уголовное дело

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