Жители Ялуторовска проходят добровольную дактилоскопию

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

88 человек прошли добровольную дактилоскопическую регистрацию в Ялуторовске с начала 2019 года, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Дактилоскопическая информация оказывает неоценимую помощь в моментах, когда установить личность без документов оказывается невозможно: ДТП, технологические аварии, природные стихийные бедствия и другое. Особое значение процедура добровольного дактилоскопирования имеет для людей, страдающих потерей памяти. В случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения, дактилоскопия может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи.

Услуга предоставляется бесплатно, не представляет опасности для здоровья и осуществляется с соблюдением всех прав и свобод гражданина, установленных Конституцией РФ. Пройти ее можно написав заявления при личном обращении, а также через портал госуслуг.

Жители Ялуторовска могут обратиться в отдел по вопросам миграции по адресу: ул. Первомайская, 15. Телефон: 8 (34535) 2-01-71.