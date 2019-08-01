Жители Тобольска и Ильинки участвуют в международном конкурсе рассказов о России

Фрагмент творческой работы на конкурс Анастасии Удачиной из Тобольска. | Фото: группа конкурса "Расскажи миру о своей России" во "ВКонтакте": vk.com/telltheworldaboutrussia Фрагмент творческой работы на конкурс Анастасии Удачиной из Тобольска. | Фото: группа конкурса "Расскажи миру о своей России" во "ВКонтакте": vk.com/telltheworldaboutrussia

На международный конкурс "Расскажи миру о своей России" заявлены три работы из Тобольска и с. Ильинка Казанского района Тюменской области, сообщают организаторы.

Творческое состязание направлено на формирование у подрастающего поколения интереса к культуре, истории, традициям своей большой и малой Родины, а также построение дружественных отношений между детьми разных стран.

Суть конкурса в том, что участники выбирают наиболее интересные для них моменты из жизни страны и снимают видеоролики или делают странички-презентации, в которых делятся историями любимых мест, рассказывают о своих чувствах и отношении к Родине.

В рамках конкурса "Расскажи миру о своей России" Минпросвещения РФ проводит акцию "Образы и символы Отечества глазами детей", она продлится до 10 октября. В ее рамках пройдут выставки работ участников в Государственной думе, Общественной палате, университетах, музеях и других государственных и общественных организациях. По городам России проедет передвижная экспозиция. А в школах организуют уроки, направленные на формирование любви к Родине, знакомство с жизнью, культурой, традициями разных регионов страны.

К акции и конкурсу можно присоединиться и рассказать еще больше о Тюменской области, прием заявок продлится до 20 сентября.

Изучить условия конкурса можно здесь: https://clck.ru/FoxSQ, ознакомиться с советами по подготовке работ: https://clck.ru/GCmuh, сделать одностраничную презентацию или ролик: https://clck.ru/FoxRk