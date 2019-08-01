Тюменские студенты заглянули вглубь скифских курганов

| Фото: Тюменский индустриальный институт | Фото: Тюменский индустриальный институт

Студенты Института геологии и нефтегазодобычи Ярослав Трубин и Кирилл Кривоносов стали участниками международной геофизической летней полевой школы "Отклик Королей", сообщает пресс-служба ТИУ.

В работе полевой школы в Республике Тыва приняли участие студенты из Тюмени, Томска, Новосибирска и Венгрии. Она была ориентирована на изучение скифских курганов возрастом более 2,5 тыс. лет, расположенных в "Долине Царей" в отрогах Западного Саяна. От Новосибирска до долины реки Уюк, где шли раскопки, более 1 тыс. 200 км. Добираться до поселка Аржаан команде пришлось больше двух суток на автобусе.

В "Долине Царей" насчитывается около 200 курганов, из которых изучено меньше трети.

Команда геофизиков привезла на курган Чингитем свое оборудование, с помощью которого можно заглянуть в глубину земли на 7-10 метров. Геофизики исследовали один из секторов кургана с помощью многоэлектродной электроразведочной станции "Скала". По словам одного из организаторов поездки, кроме самого кургана у геофизиков была задача прозондировать часть межкурганного пространства, где тоже могут быть захоронения или интересные находки.

"Я хорошо разобрался в работе с геофизическими приборами в полевых условиях, понял последовательность обработки полученных геофизических данных и особенности их интерпретации. Важным для меня стало знакомство с отечественными и зарубежными специалистами, которые ведут свои научные исследования в областях, близких моим научным интересам", – рассказал студент четвертого курса Ярослав Трубин.

Студент первого курса направления "Технология геологической разведки" Кирилл Кривоносов отметил, что для него интересным стало общение с венграми, которые принимали участие в полевой школе.

"Конечно, главной целью школы было проведение геофизических исследований и обучение, но общаться с иностранцами мне тоже очень понравилось. Образовательный процесс сочетал теоретические и практические занятия, что позволило очень быстро осваивать навыки и применять их во время полевых работ. Знания я буду использовать в дальнейшей учебе и работе", — поделился Кирилл Кривоносов.