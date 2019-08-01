Квитка: приемы по личным вопросам – это прямое общение с людьми

| Фото: Уральский межрегиональный координационный совет партии "Единая Россия" | Фото: Уральский межрегиональный координационный совет партии "Единая Россия"

Депутат Госдумы Иван Квитка встретился с жителями Тюменской области в региональной общественной приемной "Единой России", сообщает Уральский межрегиональный координационный совет партии "Единая Россия".

Темы обращений были разные: жилищные проблемы, вопросы пенсионных начислений и социальных выплат, сложности с оформлением документов на недвижимость, актуальна также тема труда и занятости.

Одна из посетительниц пришла с вопросом о строительстве дороги: год назад она приобрела земельный участок, расположенный на территории Переваловского сельского совета. До сих пор женщина и собственники соседних участков не могут официально оформить подъездные пути к своим землям, чтобы провести электричество и начать строительство домов. Депутат взял этот вопрос на контроль и пообещал разобраться в ситуации.

К парламентарию обратился молодой активист с предложением проанализировать его авторский социальный проект и дать оценку. Квитка изучил предоставленные материалы и рекомендовал скорректировать ключевые положения проекта, отметив, что всегда ценит целеустремленных людей с активной гражданской позицией.

"Такая форма работы с гражданами является приоритетным направлением работы депутатского корпуса. Это прямое общение с избирателями. Граждане приходят с просьбами и проблемами, вносят свои предложения по развитию области и отдельных муниципальных образований. В любом случае, каждый вопрос ставится на контроль, даются разъяснения, при необходимости оказываются юридические консультации", - сказал Квитка, подводя итоги личного приема.