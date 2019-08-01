Минобороны рассекретило документы о ходе Бухарестско-Арадской операции

| Фото: Минобороны России | Фото: Минобороны России

Подборку исторических документов о ходе Бухарестско-Арадской операции рассекретило Минобороны России к 75-летию освобождения Бухареста.

На сайте ведомства публикуются документы из фондов центрального архива российского военного ведомства, посвященные освобождению войсками Красной Армии территории Румынии и наиболее значительным событиям Бухарестско-Арадской операции. Фотокопии постановлений, журналов боевых действий, политдонесений, газетные публикации и наградные листы на наиболее отличившихся бойцов размещены в мультимедийном разделе "Бухарест: цветы и радость освобождения".

В документах содержатся сведения о слаженности действий наших войск, героизме красноармейцев и больших потерях германской армии. О самоотверженности воинов Красной армии свидетельствует серия рассекреченных наградных документов, опубликованных на страницах раздела. Так, гвардии старший сержант Прокофий Баранов, командовавший самоходной установкой ИСУ-122, в бою при Плоешти 29 августа 1944 года ценой своей жизни уничтожил три орудия крупного калибра, шесть автомашин, 30 солдат и офицеров противника. Санинструктор 6-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка гвардии младший сержант Емельян Белинский в бою 30 августа 1944 года эвакуировал с поля битвы 25 человек, погибнув сам. Они были посмертно награждены орденами Отечественной войны II степени.

Завершают подборку архивных документов приказ Верховного Главнокомандующего от 31 августа 1944 года о почетном именовании частей, отличившихся в боях на подступах к румынской столице, "Бухарестскими" и объявлении благодарностей.

Минобороны России на официальном сайте продолжает публикацию архивных документов времен ключевых военных конфликтов ХХ века.