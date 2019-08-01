Ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности: тюменская нефть задала темп развития страны

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Западная Сибирь — крупнейшая нефтегазоносная провинция, суммарные ресурсы, которой составляют 60% национального сырьевого ресурса России. Здесь открыто около 500 нефтяных, газонефтяных и нефтегазоконденсатных месторождений, содержащих 73% текущих разведанных запасов нефти России.

За десятилетия большая нефть преобразовала Тюмень в крупный административный и научный центр, дала толчок развитию целого ряда новых предметных отраслей в науке. Первая нефть промышленного значения на тюменском севере была получена в 1960 году около села Шаим Кондинского района.

Нефтяники Советского Союза получили свой профессиональный праздник, благодаря начавшемуся широкомасштабному освоению нефтегазовых месторождений Западной Сибири. Об этом пишет в журнале "Нефтегазовая вертикаль" кандидат исторических наук, действительный член РАЕН (Российская академия естественных наук) Александр Матвейчук.

"В большинстве современных публикаций российских СМИ, как и в сетевой Википедии, можно найти утверждение о том, что в нашей стране профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР "О праздничных и памятных датах" от 1 октября 1980 года, - поясняет он. - Однако в действительности он был учрежден на 15 лет раньше, а именно 28 августа 1965 года. И во многом это было связано с начавшимся широкомасштабным освоением нефтегазовых месторождений Западной Сибири".

25 января 1965 года в Москве в переполненном большом зале Политехнического музея состоялась легендарная лекция "Большая нефть Тюмени". Докладчиками выступили председатель Государственного комитета по нефтедобывающей промышленности при Госплане СССР Николай Байбаков и начальник Тюменского территориального геологического управления Герой Социалистического труда Юрий Эрвье.

За год до этой лекции Николай Байбаков во главе группы ответственных работников посетил Тюменскую область. Целью этой поездки было стремление придать ускорение реализации Постановления Совета министров СССР от 4 декабря 1963 года "Об организации подготовительных работ по промышленному освоению открытых нефтяных и газовых месторождений и о дальнейшем развитии геологоразведочных работ в Тюменской области". Именно поэтому на лекции в Политехническом музее он прозорливо сравнил грандиозность и значимость "великого освоения" углеводородных ресурсов Западной Сибири с послевоенной эпопеей освоения целинных и залежных земель и подчеркнул: "По очередности этот нефтеносный район образно называют "Третьим Баку", но по значимости район является "Первым Баку"".

В свою очередь, Юрий Эрвье отметил, что открытие Западно-Сибирского нефтегазоносного района, запасы которого превосходят все до сих пор известные в СССР, явилось крупнейшим событием в отечественной геологоразведочной практике, заслуживающим самой высокой оценки.

25 сентября 1959 года на Мулымьинской структуре, на берегу таежной речки Мулымки, вблизи поселка Шаим из скважины, пробуренной бригадой бурового мастера Семена Урусова, с глубины 1 тыс. 405 метров был получен первый нефтяной приток. Дебит этой скважины был невелик, но главным стало то, что нефть Западной Сибири наконец обрела свое реальное воплощение.

А 21 июня 1960 года скважина Р-6 на той же Мулымьинской структуре мощным нефтяным фонтаном ознаменовала собой открытие крупного Шаимского месторождения, окончательно доказав блестящие нефтяные перспективы Западной Сибири.

Далее в 1961 году были открыты Мегионское и Усть-Балыкское нефтяные месторождения, а в следующем году в Ямало-Ненецком автономном округе – крупное Тазовское газовое месторождение.

Затем в 1963 году открыты Федоровское, Советско-Вартовское и Салымское нефтяные месторождения и в 1964-м – Мамоновское и Правдинское нефтяные и Новопортовское газовое.

Далее Юрий Эрвье подчеркнул, что трудовой коллектив Тюменского территориального геологического управления в 1964 году выполнил четыре годовых плана по приросту запасов нефти и природного газа.

Было открыто 19 нефтяных и 21 газовое месторождение. В области работало 50 поисковогеологических и сейсморазведочных партий, в том числе 21 партия глубокого и структурного бурения. Численность коллектива разведчиков сибирских недр составила 6,5 тыс. человек.

После окончания лекции посыпались многочисленные вопросы к докладчикам от слушателей. И среди них был и такой: "Шахтеры, строители и металлурги заслуженно имеют свой ежегодный профессиональный праздник. И почему в советском календаре до сих пор нет Дня нефтяника?"

Отвечая на этот вопрос, Николай Байбаков выразил уверенность, что широкомасштабное освоение углеводородных ресурсов Западной Сибири станет весомым аргументом для руководства страны по принятию решения об учреждении Всесоюзного праздника для работников нефтяной и газовой отрасли.

28 августа 1965 года председатель Президиума Верховного Совета СССР Анастас Микоян (1905–1970) поставил свою подпись под следующим лаконичным текстом указа: "Президиум Верховного Совета СССР постановляет: Установить праздник "Всесоюзный день работников нефтяной и газовой промышленности". "Всесоюзный день работников нефтяной и газовой промышленности" праздновать ежегодно в первое воскресенье сентября месяца". На следующий день данный указ был опубликован в газете "Известия".

Празднование профессионального праздника было закреплено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях".

Материал подготовлен на основе информации ИА "Тюменская линия" и открытых источников.