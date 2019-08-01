По качеству жизни и чистоте улиц Тюмень опередила курортный Геленджик

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Тюмень вошла в пятерку самых чистых городом России. Такую оценку областному центру выставили сами жители, принявшие участие в опросе портала недвижимости Domofond.ru, аналитики которого выяснили, как россияне оценивают чистоту в своих районах, и составили рейтинг 200 городов России.

Респондентам было предложено оценить утверждение "В моем районе чисто, мусор убирают своевременно" по шкале от 1 до 10, где 1 означает "полностью не согласен", а 10 — "полностью согласен". Для каждого города был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворенности жителей чистотой районов и своевременностью вывоза мусора. Тюменцы выставили своему городу 7,9 балла, что позволило ему занять четвертое место. Показатели Тюмени возросли за год на 0,6 балла.

Самым чистым городом России, по мнению жителей, стал Губкин, расположенный в Белгородской области. Его чистоту горожане оценили в 8,2 балла, что на 2,2 балла выше среднего показателя по России. В прошлом году Губкин не вошел в исследование.

Второе место заняла столица Чеченской Республики — Грозный. Он набрал 8 баллов ровно, что на 0,4 балла больше, чем в прошлом году, и на 2 балла больше, чем в среднем по России. Также 8 баллов досталось Гурьевску (Калининградская область).

Замкнул пятерку лидеров курортный город Геленджик (Краснодарский край) - 7,8 балла.

Средняя же оценка по стране составила 6 баллов, что незначительно выше, чем в 2018 году (5,9 балла). При этом разрыв между самой высокой и самой низкой оценками уменьшился до 4,5 балла против 5,5 балла в 2018 году.

Напомним, ежегодный опрос "Идеальный район" проводится с 2016 года. Цель опроса – выяснить, как местные жители оценивают качество жизни в своем городе и районе. За четыре года исследования в нем приняли участие сотни тысяч россиян.