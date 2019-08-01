Росавтодор: полторы тысячи участков автомобильных трасс оборудуют до 2021 года

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Более полутора тысяч социально значимых участков автомобильных трасс обустроят до 2021 года, сообщает Росавтодор.

Продолжится работа по обеспечению достаточной видимости, в первую очередь, на остановках общественного транспорта, на пешеходных переходах, а также на участках федеральных дорог вблизи населенных пунктов.

Для реализации этого направления ведомством разработан план мероприятий по устройству стационарного электрического освещения участков федеральных трасс, проходящих через населенные пункты, со сроком реализации 2020-2025 г.

Кроме того, подведомственные агентству учреждения разработали программы дорожных работ по ликвидации аварийно-опасных, потенциально-опасных, а также обустройству социально значимых участков автомобильных дорог на период до 2021 года. По итогам 2018 года таких социально значимых объектов было выявлено более 1,5 тыс., часть из них расположена на федеральных трассах, а часть – на региональных дорогах, находящихся в ведении субъектов РФ. Совместно с территориальными подразделениями Госавтоинспекции МВД России были проведены обследования потенциально-опасных мест и разработан комплекс мер по снижению риска ДТП и тяжести последствий автомобильных аварий.

Речь идет об уже доказавших эффективность мероприятиях по оборудованию участков средствами организации дорожного движения. Это установка ограждений, комплексное обустройство пешеходных переходов, установка дорожных знаков, в том числе индивидуального проектирования, табло переменной информации, автопавильонов, светофорных объектов, комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, а также строительство модульных надземных пешеходных переходов.

Вопросы повышения безопасности пассажиров и пешеходов – детей стали главными на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое провел заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, который отметил, что за последние 10 лет удалось практически вдвое снизить уровень детской смертности на дорогах.

"Вместе с тем, проблема остается актуальной, – только с начала 2019 года в стране погибли более 300 юных участников дорожного движения. И это не просто цифры. За каждой из них – большая личная трагедия для родителей и близких и тысячи упущенных возможностей для всех нас, государства и общества, поэтому вопрос повышения безопасности детей на дорогах остается в числе приоритетных", - сказал он.

По словам начальника ГИБДД МВД РФ Михаила Черникова, в целом ситуация меняется к лучшему, - по сравнению с 2012 годом число погибших в ДТП детей снизилось на треть. Характеризуя ситуацию 2019 года, он отметил, что фактически каждое восьмое происшествие на дороге происходит с участием ребенка. Каждый третий ребенок участвовал в дорожно-транспортном происшествии в качестве пешехода.