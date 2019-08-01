Дети из многодетных семей Тюмени получили подарки к новому учебному году

| Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

Ученики тюменской школы №69, которые воспитываются в многодетных семьях, получили подарки к новому учебном году. Канцелярию ребятам вручили в рамках акции "Собери ребенка в школу" федерального проекта "Крепкая семья" партии "Единая Россия", сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Депутат облдумы Ольга Швецова поздравила детей и их родителей с наступающим Днем знаний. Она отметила, что 1 сентября – это не только праздник, но и новый этап в жизни каждого школьника.

"Пусть он подарит вам мудрых учителей и верных друзей. Все понимают, что большая семья – это еще и большие хлопоты, а потому неравнодушные люди объединяют свои усилия, чтобы помочь собрать ребятишек в школу", - сказала она.

Самой многочисленной участницей мероприятия стала семья Примак, в которой воспитываются 15 детей. Старшей дочери 26 лет, младшему ребенку – пять месяцев, шестеро детей учатся в школе № 69.

Директор школы Эльвира Амирова сообщила, что акция не завершится 1 сентября, а будет продолжаться.

"Жители нашего района, узнав о том, что идет сбор школьных принадлежностей, изъявили желание принять в нем участие. Не у всех есть возможность принести канцелярию до начала учебного года, поэтому они смогут сделать это чуть позже", - отметила она.

Депутат облдумы, региональный координатор проекта "Крепкая семья" партии "Единая Россия" Елена Кашкарова подчеркнула, что цель акции - оказание адресной помощи детям из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, чье материальное положение не позволяет полностью и качественно собрать ребенка в школу.