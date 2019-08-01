В Тюменской области более 280 сельхозорганизаций и КФХ ведут обмолот зерновых и зернобобовых культур

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Почти 186 тыс. га посевных площадей убрано в Тюменской области по состоянию на 30 августа. Это больше 28% от всего количества засеянных в регионе территорий.

Об этом рассказал заместитель губернатора Тюменской области, директор областного департамента АПК Владимир Чейметов на заседании регионального президиума правительства, которое провел губернатор Александр Моор.

По словам Владимира Чейметова, уборочная кампания проходит во всех районах, кроме Уватского. Более 280 сельхозорганизаций и КФХ уже ведут обмолот зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор составил 483 тыс. тонн при урожайности 25,9 центнеров с гектара.

В лидерах — Упоровский район, где убрано уже свыше 50% площадей. Также 46% у Заводоуковского городского округа, при этом урожайность здесь самая высокая — 32 центнера с гектара. Замгубернатора также отметил, что темпы уборки в 2019 году выше, чем в 2018.

Еще 26 предприятий из семи районов области ведут уборку картофеля. 831 га (10% от общих площадей) дали более 22 тыс. тонн валового сбора этого корнеплода. Урожайность при таких показателях составляет 267 центнеров с гектара, что выше уровня 2018 года.

Также ведется уборка овощей открытого грунта: капусты, свеклы и моркови. 15 сельхозпредприятий в общем уже убрали 147 га площадей. Валовой сбор составил более шести тыс. тонн при урожайности 414 центнеров с гектара. В 2019 году наибольшая урожайность капусты — 504 центнера с гектара.

Полностью завершена уборка озимых культур, гороха. Сельскохозяйственная техника готова к работам на 100%. В арсенале аграриев - 1 тыс. 675 зерноуборочных комбайнов, 350 сушилок зерна (в том числе 268 газифицированных сушилок). Параллельно идет подготовка почвы к будущему сезону и заготовка семян.

Александр Моор поинтересовался прогнозом погодных условий, от которых во многом зависит ход уборочной кампании. Владимир Чейметов сообщил, что, по предварительному прогнозу синоптиков, сентябрь ожидается дождливым, что может осложнить для аграриев уборку урожая.