Общественная палата Тюменского района оценила работу муниципалитетов

| Фото: администрация Тюменского района (архив) | Фото: администрация Тюменского района (архив)

Члены Общественной палаты Тюменского района провели выездное заседание в с. Салаирка. Они положительно оценили дорожные работы, благоустройство дворовых территорий, капремонт многоквартирных домов в Салаирке.

О реализации программы "Здоровое поколение 4+" рассказала начальник районного управления образования Ольга Буторина. В областном научно-исследовательском проекте "Регион здоровья", пропагандирующем закаливание, участвуют Винзилинский детский сад "Малышок", Богандинская школа № 1 и детско-юношеская спортшкола № 2 Тюменского района. Положительную динамику отметили как участники проекта, так и эксперты-медики: улучшилось общее самочувствие детей, снизился уровень заболеваемости, повысилась работоспособность. В новом учебном году количество участников проекта возрастет.

Начальник управления экономики и стратегического развития района Елена Савенко отметила, что за последние три года на территории реализовано 44 инвестпроекта. Создано 1,5 тысячи рабочих мест. Залогом высокой инвестиционной привлекательности района стали индустриальные парки "Боровский" и "Богандинский", первый из которых заполнен сегодня резидентами на 100 %.

В районе реализуются 16 инвестпроектов с объемом инвестиций более 2 млрд рублей, около 500 дополнительных рабочих мест. На сегодня семь из них уже вошли в строй действующих.

Общественники также обсудили работу почтовых отделений. По словам главы Тюменского района Светланы Ивановой, практика выездных совещаний будет продолжена, поскольку она помогает выстроить наиболее конструктивный диалог власти и общества, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.