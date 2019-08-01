Показ фильма сына Андрея Тарковского об отце прошел с аншлагом в Венеции

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Кинокартину Tarkovskij Cinema Prayer Андрея А. Тарковского, посвященную творчеству его отца, встретили аплодисментами на Венецианском кинофестивале. Показ прошел при полном аншлаге, пишет РИА Новости.

Семьдесят шестой Международный Венецианский кинофестиваль проходит на итальянском острове Лидо и продлится до 7 сентября.

Картина вызвала большой интерес венецианской публики: очередь на показ выстроилась за час до начала, многим из тех, кто хотел ее увидеть, не досталось места в зале. Тарковский-младший лично представил документальную работу публике.