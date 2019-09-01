Учиться в тюменской школе №65 будет комфортно, убедились участники торжественной линейки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

12 тысяч тюменских первоклассников сегодня впервые отметят День знаний. В Тюмени прилагается максимум усилий для создания комфортной среды в школах. Об этом на торжественном открытии второго корпуса тюменской школы №65 заявил глава города Руслан Кухарук.

"В 2019 году в школах Тюмени 12 тысяч ребят сядут за парты впервые, более 4 тысяч старшеклассников определятся со своим дальнейшим будущим. Задача любой школы - не только сформировать у ребят вкус к научным дисциплинам, надежную систему знаний, но и стремление непрерывно их пополнять, расширять кругозор, совершенствовать умения и навык", - уверен он.

Новый корпус школы № 65 построили максимально быстро - за полтора года. Здесь находится 48 учебных классов, спортзал, лаборатории, специализированные классы химии, биологии и информатики, классы обучения для мальчиков.

Всего в школе разместились 70 учебных кабинетов, а также "НаукоЛаб", студии 3D-моделирования и прототипирования, лаборатория по робототехнике и технический центр для проведения занятий по обработке дерева и металла. По словам директора школы Оксаны Фокиной, открытие нового корпуса - действительно грандиозное событие.

"Это новый мир увлекательных уроков и удивительных открытий, мир счастливого детства и школьных друзей. Ребята, желаю вам смело идти по дороге этих открытий, а мы с педагогами создадим все условия, чтобы вам было комфортно и интересно учиться. Уважаемые родители, окружите детей заботой и любовью, найдите взаимопонимание с педагогами. Больших успехов вашим детям", - напутствовала она.

Достоинства нового здания уже оценили и родители. Так, мама ученика 10 класса Юлия Мажникова довольна, что ее ребенок будет обучаться именно здесь.

"Мы очень счастливы, что наконец-то построилась такая новейшая школа. В этом районе мы живем два года, и буквально за два года все облагораживается: делают дороги, озеленение, построили школу. Я горжусь тем, что мои дети могут получить достойное образование в Тюмени", - добавила она.

Дарья Казакова