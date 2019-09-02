Тюменцев приглашают на танцы в честь Дня нефтяника

| Фото: dnkstroitel.ru | Фото: dnkstroitel.ru

Тюменцев приглашают на тематические программы и дни открытых дверей 2 сентября, сообщает департамент культуры администрации города.

С 10 часов в детской школе искусств им. В. В. Знаменского (ул. Республики, 26, ул. Володарского, 24, ул. Ленина, 8, ул. Спорта, 95/1, ул. Судоремонтная, 2-а) – день открытых дверей. Учащиеся и родители смогут встретиться с преподавателями, заглянуть в учебные аудитории, ознакомиться с расписанием групповых предметов на новый учебный год, получить консультации по образовательному процессу.

В 13 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1-а) начнется тематическая программа "Урок мира".

В 15 часов в детской школе искусств "Гармония" (пр. Заречный, 4-а) – торжественная линейка "Гармония" встречает друзей".

В 18 часов в ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179) откроется танцевальная программа "Ребята 70-й широты", посвященная Дню нефтяника.