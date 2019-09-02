Росгвардейцы провели акцию "Поможем подготовиться к школе"

| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Более 200 детей-инвалидов и сирот, ребят из малообеспеченных семей, проживающих в Тюменской области, поздравили с Днем знаний сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Тюменской области в рамках благотворительной акции "Поможем подготовиться к школе".

Как сообщает ведомство, накануне 1 сентября росгвардейцы пришли в гости к детям Регионального центра детей–инвалидов и сирот "Творчество" с подарками – школьными рюкзаками, канцелярскими принадлежностями, спортивной одеждой для первоклассников.

"Желаем вам не терять оптимизма, стремиться к знаниям, слушаться и уважать старших, надежных друзей и отличных оценок. Родителям желаем терпения, стойкости и уверенности в завтрашнем дне. А мы, представители Росгвардии, обеспечим вашу безопасность и покой", - сказала майор полиции Зульфия Курманова.

| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

С особым трепетом приняла подарки Света Сафонова от сотрудников Центра лицензионно–разрешительной работы, которые осуществили ее мечту и подарили ей звуковой плакат "Азбука", голубой рюкзак и спортивный костюм.

"Спасибо вам огромное за подарки. И по размеру и по цвету, как малышка и хотела. Мы даже ремонт делаем сейчас в детской комнате в голубых тонах. Желаем вам успехов в службе. И от лица всех родителей благодарю вас за вклад в развитие наших деток", - отметила мама Светланы Екатерина Сафронова.

Капитан Виктор Гавриш вручил руководителю центра Людмиле Бочарниковой подарки для детского творчества.

Днем ранее сотрудники Тобольского межмуниципального отдела вневедомственной охраны поздравили с новым учебным годом детей из Центра содействия семейному устройству для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и сопровождения приемных семей и подарили им школьные принадлежности, канцелярские товары. Приняла подарки заместитель директора центра Светлана Дорохина.

| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Сотрудники Голышмановского межмуниципального отдела вневедомственной охраны приняли участие в благотворительном мероприятии "От сердца к сердцу" и передали детям-инвалидам и детям из малообеспеченных семей канцелярские товары и предметы для творчества.

А сотрудники отдела вневедомственной охраны по Тюмени в свободное от службы время оказали практическую помощь по благоустройству прилегающей территории и спортивной площадки специализированной гимназии "Аврора".