  • 2 сентября 20192.09.2019понедельник
  • USD66,4897
    EUR73,3847
  • В Тюмени 9..11 С 4 м/с ветер южный

Тюменская область вошла в число регионов с самой доступной электроэнергией

Общество, 13:04 02 сентября 2019

energyearth.com | Фото: energyearth.com

Тюменская область вошла в первую десятку регионов России по доступности электроэнергии для жителей. Рейтинг по количеству киловатт-часов, которое могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных субъектов федерации, публикует РИА "Новости".

Первое место в списке занимает Иркутская область, что обусловлено самой низкой в России ценой электроэнергии - чуть более рубля за киловатт в час, что вдвое меньше, чем в Республике Хакасия, которая занимает второе место по стоимости электроэнергии.

По доступности электроэнергии для населения за Иркутской областью также следуют регионы, в которых цена ниже среднероссийского показателя – Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

В первой десятке регионов - почти все федеральные округа. В лидеры вышли три региона из Сибирского федерального округа: Иркутская область, Красноярский край и Хакасия; три региона из Уральского федерального округа: ЯНАО, ХМАО и Тюменская область, расположившаяся на восьмом месте рейтинга.

Отметим, самая дорогая электроэнергия на Чукотке, киловатт в час там стоит более 8,2 рубля.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# рейтинг , электроэнергия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:48 02.09.2019Новый спортивный проект реализует школа №48 Тюмени
13:26 02.09.2019На автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск водителям напомнили о безопасности
13:15 02.09.2019Особый противопожарный режим отменили в Тюменской области
13:04 02.09.2019Тюменская область вошла в число регионов с самой доступной электроэнергией