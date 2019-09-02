Тюменская область вошла в число регионов с самой доступной электроэнергией

| Фото: energyearth.com | Фото: energyearth.com

Тюменская область вошла в первую десятку регионов России по доступности электроэнергии для жителей. Рейтинг по количеству киловатт-часов, которое могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных субъектов федерации, публикует РИА "Новости".

Первое место в списке занимает Иркутская область, что обусловлено самой низкой в России ценой электроэнергии - чуть более рубля за киловатт в час, что вдвое меньше, чем в Республике Хакасия, которая занимает второе место по стоимости электроэнергии.

По доступности электроэнергии для населения за Иркутской областью также следуют регионы, в которых цена ниже среднероссийского показателя – Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

В первой десятке регионов - почти все федеральные округа. В лидеры вышли три региона из Сибирского федерального округа: Иркутская область, Красноярский край и Хакасия; три региона из Уральского федерального округа: ЯНАО, ХМАО и Тюменская область, расположившаяся на восьмом месте рейтинга.

Отметим, самая дорогая электроэнергия на Чукотке, киловатт в час там стоит более 8,2 рубля.