Владимир Чейметов: в аграрном секторе реализуют крупные инвестиционные проекты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Полтора десятка крупных инвестиционных проектов стоимостью более 30 млрд рублей реализуются в аграрном секторе. Об этом сказал заместитель губернатора Тюменской области, директор областного департамента АПК Владимир Чейметов на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, около седьмого учебного корпуса Государственного аграрного университета Северного Зауралья 2 сентября.

"Мы живем и работаем в замечательном субъекте РФ — Тюменской области. У нас прекрасные традиции, перспективные и амбициозные планы. Поверьте, от слаженной работы профессорско-преподавательского состава, прилежного отношения учеников зависит очень многое. Сейчас в аграрном секторе реализуется полтора десятка крупных инвестиционных проектов стоимостью более 30 млрд рублей. Нужны не десятки, а сотни, я бы даже сказал, тысячи высококвалифицированных специалистов, которые будут работать на передовой технике, использовать современные технологии, внедрять их в жизнь и воплощать на тюменской земле", — сказал Владимир Чейметов.

Директор областного департамента АПК отметил, что новый учебный год является юбилейным для Государственного аграрного университета Северного Зауралья. По его словам, большое количество выдающихся выпускников прославляют вуз. Владимир Чейметов рассчитывает на то, что студенты впитают в себя традиции и будут с гордостью носить звание специалиста в той или иной сфере аграрного комплекса. "Всех с праздником! До новых встреч на полях и фермах, инвестиционных площадках АПК Тюменской области", — заключил он.

Отметим, первый курс 2019 года является юбилейным: 60 лет вузу и 140 лет со дня образования реального Александровского училища.

Инна Пахомова