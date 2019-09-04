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Тюменцев 55+ приглашают на зарядку в сквер Комсомольский

Общество, 08:17 04 сентября 2019

благотворительный фонд "Старшее поколение" | Фото: благотворительный фонд "Старшее поколение"

Тюменцев 55+ приглашают на зарядку в сквер Комсомольский 4 и 9 сентября, начало в 12 часов, сообщает благотворительный фонд "Старшее поколение".

Участников ждут современные тренировочные комплексы, специально адаптированные для разных возрастов, от специально-обученных тренеров.

При себе иметь удобную одежду и обувь.

В случае неблагоприятных погодных условий место проведения зарядки может измениться. Подробную информацию уточнять по по телефону 51-77-05.

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# благотворительный фонд , зарядка , старшее поколение

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