Тюменцев 55+ приглашают на зарядку в сквер Комсомольский

| Фото: благотворительный фонд "Старшее поколение" | Фото: благотворительный фонд "Старшее поколение"

Тюменцев 55+ приглашают на зарядку в сквер Комсомольский 4 и 9 сентября, начало в 12 часов, сообщает благотворительный фонд "Старшее поколение".

Участников ждут современные тренировочные комплексы, специально адаптированные для разных возрастов, от специально-обученных тренеров.

При себе иметь удобную одежду и обувь.

В случае неблагоприятных погодных условий место проведения зарядки может измениться. Подробную информацию уточнять по по телефону 51-77-05.