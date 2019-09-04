В Тобольске из-за "Кросса нации" перекроют дороги

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Схема движения автотранспорта изменится в Тобольске из-за проведения Всероссийского дня бега "Кросс нации" 21 сентября, сообщает городская администрация.

Движение от кольца ПАТП до Красной площади Кремля будет перекрыто с 10 часов 30 минут до 14 часов. Сообщение между верхним и нижним посадом города для общественного транспорта будет организовано по ул. Октябрьская и Никольскому взвозу. Движение личного автотранспорта будет организовано по ул. Мельникова, Юбилейная, Знаменского и Тырковский взвоз. Объезд будет организован по автодороге Тобольск-Байгара-Первые Салы-Тырковский взвоз (через мкр. Прииртышский).

Открытие всероссийского дня бега в Тобольске начнется в 11 часов 45 минут на Красной площади Кремля. Для участников в зависимости от возраста подготовлено четыре дистанции - 4 км, 6 км, 8 км или 12 км. Участникам до 9 лет предлагается дистанция 1 км.

Для гостей и участников спортивного праздника будет предложена большая развлекательная программа. Каждый участник "Кросса нации" автоматически становится участником лотереи.