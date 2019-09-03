Строительство спортивных объектов и дорог обсудили в Увате

| Фото: www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

Техническое обследование хоккейного корта в Увате проведут в сентября. Его планируют использовать круглый год. Строительство и ремонт спортивных объектов, дорог обсудили в администрации Уватского района, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Спортивный зал "Лидер" в с. Демьянское специалисты обследуют для составления проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта. Из местного бюджета на эти цели направят 540 тыс. рублей.

Администрация района направила в Главное управление строительства Тюменской области заявку о выделении субсидии на строительство дорог в микрорайоне Дорожников в Туртасе. На это потребуется 40 млн рублей. За счет областных средств планируется построить дороги по ул. Центральной, Первой, Второй и Третьей общей протяженностью два километра.

Новая дорожная сеть обеспечит доступ к 34 земельным участкам и позволит собственникам начать возводить жилье.

Согласованы средства и в 2020 году из областного бюджета выделят 13,5 млн рублей на разработку проектной документации по реконструкции противопаводковой дамбы в Осиннике и 16,8 млн рублей на ремонт дороги по ул. Набережной в Увате. Реконструкцию дорожного полотна необходимо произвести на участке между магазинами "Иртыш" и "Кристалл", так как капитальный ремонт с момента постройки – 1980-х годов – не проводился.

Продолжается работа по формированию заявки на финансирование благоустройства площадей в Демьянке и Демьянском, выбран земельный участок для строительства больничного комплекса в правобережном Увате, определен проект будущего Дома культуры в Демьянке.