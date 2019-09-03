Комплекс придорожного сервиса открыт в Абатском районе по инвестпроекту

| Фото: Администрация Абатского района | Фото: Администрация Абатского района

Комплекс придорожного сервиса открыло ООО "Ника" в с. Тушнолобово Абатского района в рамках реализации инвестиционного проекта.

Проект реализован при поддержке Инвестиционного агентства Тюменской области. На новом предприятии создано 21 рабочее место, объем инвестиций составил около 80 млн рублей. Объект расположен рядом с федеральной автомобильной дорогой Москва - Владивосток.

"Ежегодно на территории района реализуются до трех инвестиционных проектов. Радует то, что сегодня реализован проект в сфере придорожного сервиса, которая в последние десятилетие активно развивается. Открытие данного объекта в Абатском муниципальном районе играет большую роль в решении задач занятости населения района и пополнения доходной части муниципального бюджета", - рассказал глава Абатского района Игорь Васильев, который пожелал данному предприятию дальнейшего успешного развития бизнеса, выгодных контрактов, новых идей и их воплощений.

В свою очередь директор ООО "Ника" - Александр Малышкин поблагодарил всех за оказание содействия в реализации инвестиционного проекта.

"Наше предприятие ООО "Ника" работает с 2007 года. Особенностью данного проекта является наличие всего спектра услуг в сфере придорожного сервиса: стоянка 200 парковочных мест для большегрузных автомобилей, столовая, гостиница, баня", - добавил он.

Ирина Шемякина