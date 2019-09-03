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Тюменские школьники присоединились ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Общество, 11:58 03 сентября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошла в Тюмени 3 сентября. У мемориала сотрудникам органов внутренних дел в пятнадцатую годовщину бесланской трагедии тюменским школьникам рассказали о тех событиях, о жертвах терактов и силовиках, погибших при выполнении служебного долга.

"Третье сентября - траурная дата в истории нашей страны, появившаяся после трагических событий в школе города Беслан пятнадцать лет назад, - сказала заместитель начальника отдела морально-психологического обеспечения УМВД Тюменской области Надежда Коркина. - Сегодня также мы расскажем школьникам об истории становления и развития органов внутренних дел, подростки увидят фильм, созданный к юбилею регионального УМВД".

Напомним, 1 сентября 2004 года террористы захватили заложников в бесланской школе № 1. Они удерживали детей, родителей и сотрудников школы два дня. 3 сентября после взрыва в здании школы силовики начали штурм. В результате теракта погибли 334 человека, большинство из них - дети. Всего пострадали более 700 человек.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В память о жертвах террористических актов прозвучали стихи и песни. Завершилась акция зажжением свечей и минутой молчания в знак единства намерений в противостоянии национальному и международному терроризму. После мероприятия школьников ждала экскурсия в управление областного МВД.

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Николай Ступников

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# акция памяти , Беслан , УМВД России по Тюменской области , школьники

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