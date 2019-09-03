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Арт-объект в честь Дмитрия Менделеева установили в Рощино

Общество, 17:16 03 сентября 2019

Международный аэропорт Рощино во ВКонтакте | Фото: Международный аэропорт Рощино во ВКонтакте

Арт-объект в виде воздушного шара украсил привокзальную площадь международного аэропорта Рощино им. Дмитрия Менделеева 2 сентября.

Ученый, имя которого присвоено тюменскому аэропорту в рамках проекта "Великие имена России", совершил множество исследований и экспериментов в области метеорологии и воздухоплавания.

Арт-объект посвящен полету Дмитрия Ивановича на воздушном шаре "Русский", который он совершил 7 августа 1887 года для наблюдения за солнечным затмением.

Фотографию на память все желающие могут сделать не просто на фоне арт-объекта, а войти внутрь корзины воздушного шара.

Международный аэропорт Рощино во ВКонтакте | Фото: Международный аэропорт Рощино во ВКонтакте

Добавим, что на начало сентября в Рощино обслужили на 54 тыс. пассажиров больше, чем за аналогичный период 2018 года. Общий пассажиропоток составил с начала 2019 года более 1 млн 394 тыс. человек, прирост - 4 %.

Ирина Кургузова

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# арт-объект , аэропорт Рощино , Дмитрий Менделеев

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