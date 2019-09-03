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МЧС Тюменской области предупреждает о заморозках

Общество, 18:32 03 сентября 2019

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Заморозки до ноля - минус пяти градусов ожидаются в ночное время на юге Тюменской области с 4 по 6 сентября, сообщает региональное управление МЧС.

В связи с ожидаемыми погодными условиями, увеличивается риск повреждения (гибели) посевов и сельскохозяйственных культур в овощеводческих хозяйствах, на полях и частных подворьях.

Главам муниципальных образований, руководителям объектов экономики, ЖКХ, жизнеобеспечения предписано организовать проведение превентивных мероприятий по предупреждению возможных аварийных ситуаций. Обо всех происшествиях надлежит незамедлительно докладывать в оперативно-дежурную службу МЧС Тюменской области по телефону 8 (3452) 590-462.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , заморозки

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