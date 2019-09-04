ХК "Тюменский легион" встретится с "Мамонтами Югры"

| Фото: rubinhockey.ru | Фото: rubinhockey.ru

Команда "Тюменский легион" откроет программу в чемпионате Молодежной хоккейной лиги поединками в Ханты-Мансийске с "Мамонтами Югры". Игры пройдут 4 и 5 сентября, сообщает пресс-служба хоккейного клуба "Рубин".

Напомним, в предыдущий раз тюменцы играли в Ханты-Мансийске в декабре 2018 года, дважды уступив с результатом 1:3.

В межсезонье состав "Тюменского легиона" значительно обновился. Вместо проверенных бойцов, защитника Тимофея Филиппова и Павла Ушакова, нападающих Сергея Арзамасцева и Андрея Тимофеева в команду пришли воспитанники спортивной школы "Тюменский Легион".

Схожая ситуация и в составе "Мамонтов Югры". В нем больше нет опытных игроков 1998-1999 годов рождения, они перешли в клубы КХЛ и ВХЛ. Пополнение югорская дружина получила в лице игроков, выступавших в первенстве России среди юниоров.

Начало матча 4 сентября в 19 часов.