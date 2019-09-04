Тюменца осудят за рекламу наркотиков на фасадах зданий

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Молодого человека, рекламировавшего сайты по продаже наркотиков, осудят в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

19-летний тюменец решил заработать, размещая на фасадах домов надписи с названием интернет-магазина, продававшего наркотики. Для своих целей юноша приобрел восемь баллончиков с краской. В мае 2019 года обвиняемый сделал надписи на 11 домах, после чего был задержан проезжавшими мимо сотрудниками полиции.

Молодой человек заключен под стражу. Ему грозит до 7,5 лет лишения свободы.