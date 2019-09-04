Тюменца осудят за рекламу наркотиков на фасадах зданий
| Фото: sledcom.ru
Молодого человека, рекламировавшего сайты по продаже наркотиков, осудят в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.
19-летний тюменец решил заработать, размещая на фасадах домов надписи с названием интернет-магазина, продававшего наркотики. Для своих целей юноша приобрел восемь баллончиков с краской. В мае 2019 года обвиняемый сделал надписи на 11 домах, после чего был задержан проезжавшими мимо сотрудниками полиции.
Молодой человек заключен под стражу. Ему грозит до 7,5 лет лишения свободы.