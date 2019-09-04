  • 4 сентября 20194.09.2019среда
  • USD66,9072
    EUR73,2032
  • В Тюмени 10..12 С 1 м/с ветер северо-западный

Обновленный мемориал Дмитрию Менделееву открыли в Верхних Аремзянах

Общество, 17:05 04 сентября 2019

Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Открытие обновленного мемориала памяти великого ученого Дмитрия Менделеева прошло в с. Верхние Аремзяны 3 сентября, сообщает пресс-служба администрации Тобольска.

Участие в торжественной церемонии приняла делегация Российской академии наук.

Мемориал Дмитрия Менделеева появился в Верхних Аремзянах в 2004 году. Спустя пятнадцать лет, в год 185-летия со дня рождения ученого и 150-летия Периодической системы химических элементов, было решено реновировать памятник и благоустроить территорию. Это предложение поступило от членов Общественного совета тобольских предприятий СИБУРа и было поддержано руководством компании.

Работы по реконструкции мемориала проводились в течение июля-августа 2019 года. За это время мемориал был облицован керамогранитом, огорожен, на территории появились дорожки, освещение, информационный стенд, лавочки, в оформлении которых использованы изображения химических элементов, включенных в Периодическую таблицу.

Также в настоящее время при поддержке СИБУРа ведутся работы по модернизации верхне-аремзянского школьного музея "На родине Менделеева", которые планируется завершить этой осенью. В время прошедших летних каникул в школе, носящей имя Дмитрия Менделеева, действовал образовательный лагерь для одаренных детей со всего Тобольского района "МенделеевPRO". На грант, полученный по программе социальных инвестиций "Формула хороших дел", для ребят организовали недельное погружение в изучение химии, физики и биологии.

﻿

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Дмитрий Менделеев , памятник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:00 04.09.20195 сентября - события дня
17:49 04.09.2019Тоболяков научат создавать оригинальный дизайн книжных закладок
17:16 04.09.2019Лучшие бесплатные мероприятия в Тюмени с 4 по 8 сентября
17:16 04.09.2019Тюменка Анастасия Малахова стала лучшей участницей международного форума в Болгарии