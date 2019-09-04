Обновленный мемориал Дмитрию Менделееву открыли в Верхних Аремзянах

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Открытие обновленного мемориала памяти великого ученого Дмитрия Менделеева прошло в с. Верхние Аремзяны 3 сентября, сообщает пресс-служба администрации Тобольска.

Участие в торжественной церемонии приняла делегация Российской академии наук.

Мемориал Дмитрия Менделеева появился в Верхних Аремзянах в 2004 году. Спустя пятнадцать лет, в год 185-летия со дня рождения ученого и 150-летия Периодической системы химических элементов, было решено реновировать памятник и благоустроить территорию. Это предложение поступило от членов Общественного совета тобольских предприятий СИБУРа и было поддержано руководством компании.

Работы по реконструкции мемориала проводились в течение июля-августа 2019 года. За это время мемориал был облицован керамогранитом, огорожен, на территории появились дорожки, освещение, информационный стенд, лавочки, в оформлении которых использованы изображения химических элементов, включенных в Периодическую таблицу.

Также в настоящее время при поддержке СИБУРа ведутся работы по модернизации верхне-аремзянского школьного музея "На родине Менделеева", которые планируется завершить этой осенью. В время прошедших летних каникул в школе, носящей имя Дмитрия Менделеева, действовал образовательный лагерь для одаренных детей со всего Тобольского района "МенделеевPRO". На грант, полученный по программе социальных инвестиций "Формула хороших дел", для ребят организовали недельное погружение в изучение химии, физики и биологии.