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Фильмы молодых режиссеров к годовщине блокады Ленинграда покажут тюменцам

Общество, 16:54 04 сентября 2019

организаторы мероприятия | Фото: организаторы мероприятия

Семь короткометражных фильмов, посвященных 78-й годовщине с начала блокады Ленинграда, покажут в молодежном центре "Город молодых" (ул. Механическая, 31/1) 6 сентября в 18 часов 30 минут, сообщают организаторы.

Зрители увидят фильмы "Концерт", "Дар", "Воробушек", "Дневник памяти", "Маленькая история большой блокады", "Посвящение футболистам блокадного Ленинграда", "Перерыв на войну". После показа собравшихся ждет обсуждение.

Фильмы, которые покажут тюменцам, принимали участие в молодежном кинофестивале короткого метра "Перерыв на кино". Короткометражные ленты сняли студенты киновузов и независимые режиссеры (до 35 лет).

Вход бесплатный. Необходима регистрация.

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# история , кино , молодежь , фильмы

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