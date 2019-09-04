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Выставка рукодельницы из Тюмени Людмилы Шатохиной открылась в Ялуторовске

Общество, 18:54 04 сентября 2019

"Ялуторовский осторог" ВКонтакте | Фото: "Ялуторовский осторог" ВКонтакте

Народные куклы и самотканые ковры представлены на персональной выставке тюменской рукодельницы Людмилы Шатохиной, которая открылась в Ялуторовском остроге.

Выставка получила название "Женский мир. Перемещение". "Одно из ярких впечатлений детства автора — большие, ароматные яблоки, диковинные гранаты, которые папа, как фокусник, достает из красивого саквояжа из крокодильей кожи. Но до этого он ехал на поезде из Казахстана три дня и три ночи по сильному морозу, чтобы состоялся этот волшебный номер с перемещением ярких предметов. Вся ее семья - "продукт" перемещения. В силу разных обстоятельств они очень часто переезжали. Именно поэтому среди экспонатов выставки Людмила главным считает сумки. Они являются формой, через которую осуществляется процесс перемещения", — прокомментировали в Ялуторовском остроге.

Всего на выставке представлено более 100 экспонатов, среди которых лоскутные одеяла, одежда, народные куклы, самотканые ковры, сумки, валеные из шерсти вещи, мягкие игрушки и головные уборы.

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Экспозиция проработает до конца сентября. Вход свободный.

Отметим, Людмила Шатохина получила диплом на конкурсе "Славим человека труда!" в 2018 году. Жюри решило, что тюменка создает лучших традиционных кукол в УФО.

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# выставка , творчество , Ялуторовский острог

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