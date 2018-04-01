Тюменка Людмила Шатохина делает самых лучших кукол - так решило жюри конкурса "Славим человека труда!"

Людмила Шатохина, лучший мастер по изготовлению традиционной куклы в УФО. Фото ИА "Тюменская линия" Людмила Шатохина, лучший мастер по изготовлению традиционной куклы в УФО. Фото ИА "Тюменская линия"

Лучших традиционных кукол в Уральском федеральном округе создает тюменка Людмила Шатохина. Так решили судьи конкурса "Славим человека труда!" цикла 2017-2018 годов. Диплом победителя мастерица получила на сцене спорткомплекса "Звездный" в Новом Уренгое, где проходила церемония награждения.

Людмила Шатохина рассказала специальному корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" о том, что уже неоднократно участвовала и побеждала в подобных конкурсах.

"Опыт участия как раз и дает возможность уверенно себя чувствовать и выступать достойно. Каждая новая победа воспринимается иначе, она более качественная и более совершенная. Выступать на Ямале, в Салехарде всегда интересно. Люди, с которыми я встречаюсь на конкурсных площадках, уже практически родные", - призналась тюменка. Несмотря на это, к каждому конкурсу, как к экзамену, она серьезно готовится.

Людмила Шатохина работает в Центре прикладного творчества и ремесел. С профессиональной точки зрения она оценила организацию церемонии награждения окружного конкурса рабочих профессий. "Церемония потрясающая, такая интересная, и собрана очень логично, и видно сколько труда – я знаю, что оргвопросы это всегда трудно", - рассказала она.

Напомним, что в направлении народных ремесел и промыслов в конкурсе "Славим человека труда!" у Тюменской области два первых места. Кроме Людмилы Шатохиной, победителем также стал тоболяк Михаил Турышев, он признан лучшим мастером-косторезом в УФО.

Дарья Казакова