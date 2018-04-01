В тюменских вузах и колледжах готовят достойные кадры для электроэнергетики, считает ветеран отрасли

Ветеран электроэнергетики Анатолий Архипов. Фото ИА "Тюменская линия" Ветеран электроэнергетики Анатолий Архипов. Фото ИА "Тюменская линия"

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В вузах и колледжах Тюменской области готовят хорошие кадры для электроэнергетики. Такое мнение специальному корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" выразил ветеран отрасли Анатолий Архипов, эксперт по охране труда регионального этапа конкурса "Славим человека труда!".

Он особенно отметил подготовку ребят из Тюменского индустриального университета и Ялуторовского агротехнологического колледжа. По мнению энергетика, такие мероприятия, как проект "Славим человека труда!", позволяют привлекать на предприятия молодых и талантливых ребят и дают возможность уже работающим сотрудникам повышать квалификацию.

Анатолий Архипов, который много лет проработал в тюменском филиале ОАО "СУЭНКО", общаясь с молодым поколением, не устает им напоминать о том, как важно обеспечить безопасность на рабочем месте.

"Вся моя жизнь связана с энергетикой и охраной труда. Я всегда говорю – прежде чем что-то делать, думайте о последствиях. Человеческую жизнь не восстановить, а электрическую ячейку восстановить можно. Не зря говорят: прежде чем резать, семь раз отмерь, то же самое и в энергетике", - подчеркнул он.

Напомним, на конкурсе "Славим человека труда!" в цикле 2017-2018 годов в номинации "Лучший инженер-электроэнергетик" тюменцы взяли сразу пять призовых мест: три из них в категории "работник" и две в категории "студент".

Дарья Казакова