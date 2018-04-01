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Губернатор Югры предложила проводить конкурс "Славим человека труда!" и среди школьников

Общество, 16:15 26 апреля 2018

Церемония награждения победителей конкурса "Славим человека труда!" в Новом Уренгое. Фото ИА "Тюменская линия"

Проводить конкурс профессионального мастерства "Славим человека труда!" среди старшеклассников предложила полпреду президента в УФО Игорю Холманских губернатор Югры Наталья Комарова. Об этом она заявила со сцены во время церемонии награждения победителей и призеров конкурса рабочих профессий в Новом Уренгое.

Наталья Комарова убеждена: если эта инициатива воплотится в жизнь, ребята будут реже ошибаться при выборе профессии.

"Мы  в Югре с особым уважением относимся к людям, которые трудятся, впрочем, как и во всем Уральском федеральном округе. Рада заслугам своих земляков и поздравляю всех победителей - это очень высокая профессиональная оценка", - подчеркнула она.

Губернатор автономного округа отдельно поблагодарила Новый Уренгой и Ямал. "Эта земля, этот город, эти люди научили меня работать, спасибо им большое", - обратилась Наталья Комарова к сидящим в зале.

Глава Челябинской области Борис Дубровский, выступая с приветственной речью, заметил, что в церемонии награждения задействовано большое количество детских коллективов. "Когда в городе столько детей, очевидно, что у него есть будущее", - сказал он.

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин отметил роль молодых профессионалов в развитии России. "Год от года количество номинаций и участников растет, престиж рабочих профессий возрастает. Чем больше будет таких победителей, тем быстрее будет развиваться экономика и наконец-то престижнее станет роль человека, который созидает и создает", - заявил он.

Дарья Казакова

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# Алексей Кокорин , Наталья Комарова , рабочие профессии , Славим человека труда

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