Дмитрий Кобылкин: профессиональные кадры помогут России выйти на новые рубежи

Церемония награждения победителей конкурса "Славим человека труда!" в Новом Уренгое. Фото ИА "Тюменская линия" Церемония награждения победителей конкурса "Славим человека труда!" в Новом Уренгое. Фото ИА "Тюменская линия"

Символичность проведения церемонии награждения победителей конкурса "Славим человека труда!" в Новом Уренгое отметил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, напомнив, что этот город называют газовой столицей России.

"Он очень молодой, ему всего 43 года, и мы гордимся тем, что первую табличку в закладке Нового Уренгоя поставил человек труда. Профессионалы со всей страны, лучшие люди приехали в эти необжитые, очень суровые места и создали тот уют, который вы сегодня видите", - рассказал Дмитрий Кобылкин.

Он отметил, что освоение региона уходит далеко в Арктику, и Новый Уренгой становится уже югом Ямало-Ненецкого автономного округа. "Президент России ставит перед нами серьезные и амбициозные задачи: создание кластера сжиженного природного газа на полуострове Ямал, открытие Северного морского пути, строительство железной дороги с соединением Транссиба с портом Сабетта. Это очень сложные проекты, но я знаю, какие профессионалы работают у нас и я уверен, что мы с этой задачей справимся", - подчеркнул губернатор Ямала.

Дмитрий Кобылкин в своем обращении к участникам церемонии награждения вспомнил и о роли человека труда в истории России.

"Именно эти люди помогли нам в 1941 году, когда над всей нашей страной нависла угроза фашизма. Они поменяли свои инструменты на винтовки и автоматы и пошли защищать нашу страну. Благодаря человеку труда мы покорили космос и имеем такую крепкую и непобедимую армию, которая способна сопротивляться любым угрозам. Я уверен, что тот посыл, ту просьбу президента, которую он озвучил в своем послании, сделать рывок в нашей экономике, чтобы выйти на новые рубежи, нам под силу выполнить благодаря тому, что у нас огромное количество людей труда, настоящих профессионалов", - подчеркнул он.

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева, поздравляя финалистов конкурса "Славим человека труда!", отметила, что каждый из них работает действительно на своем месте, и это помогает развиваться регионам Уральского федерального округа. "Рабочие люди - именно те, кто делают нашу великую страну, Россию, устремленной в будущее. Это то, ради чего мы живем, ради чего растут наши дети, чтобы сделать действительно сильную страну, чтобы нас уважали, боялись и нами гордились", - сообщила она.

Церемония награждения победителей конкурса "Славим человека труда!" в Новом Уренгое. Фото ИА "Тюменская линия" Церемония награждения победителей конкурса "Славим человека труда!" в Новом Уренгое. Фото ИА "Тюменская линия"

Дарья Казакова