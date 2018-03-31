Тюменцы готовятся к заключительному этапу конкурса "Славим человека труда"

worldskills.ru

66 человек, из которых 43 работника предприятий и 23 студента от Тюменской области примут участие в заключительном этапе конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" в апреле в Новом Уренгое.

Тюменцы представят регион во всех 15 номинациях: восемь рабочих профессий, четыре по инженерным компетенциям и три народных промыслов.

В настоящее время представители Тюменской области приняли участие в 10 номинациях. Результат участия 16 призовых мест: восемь — первых, пять — вторых, три — третьих.

Напомним, проект "Славим человека труда!" это комплекс инициатив, направленных на изменение ситуации на рынке труда в связи с острым дефицитом квалифицированных рабочих кадров, реализуется на территории Уральского федерального округа с 2011 года.

Деятельность проекта ведется во исполнение поручения президента России о создании и модернизации в стране к 2020 году 25 млн высококвалифицированных рабочих мест.