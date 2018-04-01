Тюменский фельдшер Сергей Бем в третий раз стал лучшим на Урале
Далее в сюжете Тюменские студенты намерены и дальше побеждать в конкурсе "Славим человека труда!"
Фельдшер общепрофильной бригады четвертой подстанции скорой помощи Тюмени Сергей Бем в очередной раз доказал - тюменская медицина находится на очень высоком уровне.
Молодой человек занял первое место в номинации "Лучший фельдшер скорой медицинской помощи" конкурса "Славим человека труда!" - уже третье в его коллекции.
Победитель признался специальному корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в том, что с каждым годом чувствует все большую ответственность.
"Я уже не могу прийти на конкурс и не занять призовое место. Уровень мастерства конкурсантов постоянно растет, все больше людей хотят участвовать, хотят побеждать. Приходят и моложе, и агрессивнее, но пока все получается, держим победу и марку", - рассказал Сергей Бем.
Почти половину жизни, десять лет из 25, молодой человек работает в "скорой помощи". Трудовой путь он начал в Курганской области, в Шадринске, где окончил медицинский колледж. После этого перебрался в Мегион. Тюмень стала для Сергея Бема домом с 2013 года.
"Постоянное участие в конкурсах - это постоянная тренировка, мой уровень не падает, а только растет. Те элементы, которые раньше казались сложными, уже получаются очень легко, все доработано до автоматизма, проблем никаких нет", - сообщил он.
Останавливаться на достигнутом Сергей Бем не собирается: планирует участвовать в конкурсе "Славим человека труда!" и дальше.
Особенно отметил тюменец масштабность и яркость церемонии награждения, которую лучшим в своих профессиях устроили в Новом Уренгое. "Мне очень понравилось! Шикарно и красочно, задействовано очень много детей. Не могу даже передать словами все эмоции", - поделился впечатлениями Сергей Бем.
Напомним, на конкурсе "Славим человека труда!" в цикле 2017-2018 годов в номинации "Лучший фельдшер СМП" тюменцы взяли сразу пять призовых мест: две из них в категории "работник" и три в категории "студент".
Дарья Казакова