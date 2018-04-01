Тюменский фельдшер Сергей Бем в третий раз стал лучшим на Урале

Сергей Бем, лучший фельдшер скорой медицинской помощи УФО. Фото ИА "Тюменская линия" Сергей Бем, лучший фельдшер скорой медицинской помощи УФО. Фото ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Тюменские студенты намерены и дальше побеждать в конкурсе "Славим человека труда!"

Фельдшер общепрофильной бригады четвертой подстанции скорой помощи Тюмени Сергей Бем в очередной раз доказал - тюменская медицина находится на очень высоком уровне.

Молодой человек занял первое место в номинации "Лучший фельдшер скорой медицинской помощи" конкурса "Славим человека труда!" - уже третье в его коллекции.

Победитель признался специальному корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в том, что с каждым годом чувствует все большую ответственность.

"Я уже не могу прийти на конкурс и не занять призовое место. Уровень мастерства конкурсантов постоянно растет, все больше людей хотят участвовать, хотят побеждать. Приходят и моложе, и агрессивнее, но пока все получается, держим победу и марку", - рассказал Сергей Бем.

Почти половину жизни, десять лет из 25, молодой человек работает в "скорой помощи". Трудовой путь он начал в Курганской области, в Шадринске, где окончил медицинский колледж. После этого перебрался в Мегион. Тюмень стала для Сергея Бема домом с 2013 года.

"Постоянное участие в конкурсах - это постоянная тренировка, мой уровень не падает, а только растет. Те элементы, которые раньше казались сложными, уже получаются очень легко, все доработано до автоматизма, проблем никаких нет", - сообщил он.

Останавливаться на достигнутом Сергей Бем не собирается: планирует участвовать в конкурсе "Славим человека труда!" и дальше.

Особенно отметил тюменец масштабность и яркость церемонии награждения, которую лучшим в своих профессиях устроили в Новом Уренгое. "Мне очень понравилось! Шикарно и красочно, задействовано очень много детей. Не могу даже передать словами все эмоции", - поделился впечатлениями Сергей Бем.

Напомним, на конкурсе "Славим человека труда!" в цикле 2017-2018 годов в номинации "Лучший фельдшер СМП" тюменцы взяли сразу пять призовых мест: две из них в категории "работник" и три в категории "студент".

Дарья Казакова