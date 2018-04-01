Тюменские студенты намерены и дальше побеждать в конкурсе "Славим человека труда!"

Владислав Шеломенцев, лучший инженер-электроэнергетик среди студентов УФО. Фото ИА "Тюменская линия" Владислав Шеломенцев, лучший инженер-электроэнергетик среди студентов УФО. Фото ИА "Тюменская линия"

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Продолжить побеждать в окружном конкурсе "Славим человека труда!" намерены студенты Тюменского индустриального университета Владислав Шеломенцев и Юлия Андреева. В цикле 2017-2018 годов ребята лидировали в номинации "Лучший инженер-электроэнергетик" среди студентов УФО.

Владислав Шеломенцев занял первое место. Для третьекурсника кафедры электроэнергетики ТИУ это стало первым опытом участия в конкурсе рабочих профессий. Молодой профессионал уверен: такой успешный старт станет заделом для дальнейших побед.

"Номинация была достаточно сложной, но я думаю, что не такой сложной, как например у МЧС. После окончания учебы я планирую пойти в магистратуру, потом в аспирантуру, заниматься инновациями и работать по специальности. В следующем году я планирую не только участвовать, но и побеждать", - рассказал Владислав.

Юлия Андреева, занявшая второе место в номинации "Лучший инженер-электроэнергетик" среди студентов УФО. Фото ИА "Тюменская линия" Юлия Андреева, занявшая второе место в номинации "Лучший инженер-электроэнергетик" среди студентов УФО. Фото ИА "Тюменская линия"

Студентка второго курса Юлия Андреева тоже участвовала в проекте "Славим человека труда!" впервые. Судьи присудили ей второе место. Девушка призналась - поначалу очень боялась идти на конкурс, но все оказалось не так страшно. "Я получила признание, меня очень высоко оценили и я рада, что присутствую на церемонии награждения. Меня очень вдохновила итоговая церемония на дальнейшее участие, думаю, что в следующем году займу первое место и пойду еще выше и дальше", - поделилась Юлия.

Напомним, на конкурсе "Славим человека труда!" в цикле 2017-2018 годов в номинации "Лучший инженер-электроэнергетик" тюменцы взяли сразу пять призовых мест: три из них в категории "работник" и две в категории "студент".

Дарья Казакова