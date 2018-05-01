В проекте "Славим человека труда!" появится робототехническая номинация

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Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев предложил включить в конкурс "Славим человека труда!" УФО номинацию "Мобильная робототехника".

Это предложение он озвучил на совещание оргкомитета проекта "Славим человека труда!" УФО, которое провел полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Игорь Холманских 29 мая в режиме видеоконференции.

Участники обсудили итоги работы в 2017-2018 годах и перспективные направления развития на 2018-2019 годы. Игорь Холманских высоко оценил работу по подготовке и проведению шестого цикла проекта, который прошел в апреле в Новом Уренгое. В этом цикле состоялись состязания по 15 номинациям. Дипломами победителей и призеров, а также ценными призами награждены 75 человек.

"Востребованность нашего проекта особенно возрастает с учетом задач, которые поставлены президентом Российской Федерации в "майском" указе 2018 года. В нем говорится о необходимости формирования системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста. Проект направлен на решение именно этой задачи", - подчеркнул полпред.

Игорь Холманских напомнил, что президент в послании Федеральному Собранию сказал: "Нужно переходить к принципиально новым, в том числе индивидуальным технологиям обучения, уже с ранних лет прививать готовность к изменениям, творческому поиску, учить работать в команде, что очень важно в современном мире, навыкам жизни в цифровую эпоху". В связи с этим полпред предложил участникам совещания поддержать инициативу, выдвинутую губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальей Комаровой и провести в наступающем сезоне отдельный конкурс для школьников.

"Думаю, нам стоит поддержать эту инициативу и обсудить сегодня форму ее практической реализации. Считаю важным при формировании перечня номинаций для школьников учитывать не только современные тенденции сферы образования, но и список наиболее востребованных на рынке труда профессий, подготовленный министерством труда и социальной защиты Российской Федерации", - отметил полномочный представитель президента.

В ходе заседания организационного комитета Сергей Сарычев предложил включить в конкурс номинацию "Мобильная робототехника", он также сообщил, что в рамках реализации проекта "Славим человека труда!" Уральского федерального округа цикла 2017-2018 годов Тюменская область приняла участие в конкурсах профессионального мастерства по всем 15 номинациям, утвержденным оргкомитетом. В заключительном этапе участвовали 66 представителей Тюменской области из 34 предприятий региона и пять организаций среднего профессионального и высшего образования, 18 человек стали победителями и призерами.