  • 30 мая 201830.05.2018среда
  • USD62,6420
    EUR72,5269
  • В Тюмени 11..13 С 6 м/с ветер южный

В проекте "Славим человека труда!" появится робототехническая номинация

Общество, 17:05 30 мая 2018

worldskills.ru

Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев предложил включить в конкурс "Славим человека труда!" УФО номинацию "Мобильная робототехника". 

Это предложение он озвучил на совещание оргкомитета проекта "Славим человека труда!" УФО, которое провел полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Игорь Холманских 29 мая в режиме видеоконференции. 

Участники обсудили итоги работы в 2017-2018 годах и перспективные направления развития на 2018-2019 годы. Игорь Холманских высоко оценил работу по подготовке и проведению шестого цикла проекта, который прошел в апреле в Новом Уренгое. В этом цикле состоялись состязания по 15 номинациям. Дипломами победителей и призеров, а также ценными призами награждены 75 человек.

"Востребованность нашего проекта особенно возрастает с учетом задач, которые поставлены президентом Российской Федерации в "майском" указе 2018 года. В нем говорится о необходимости формирования системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста. Проект направлен на решение именно этой задачи", - подчеркнул полпред.

Игорь Холманских напомнил, что президент в послании Федеральному Собранию сказал: "Нужно переходить к принципиально новым, в том числе индивидуальным технологиям обучения, уже с ранних лет прививать готовность к изменениям, творческому поиску, учить работать в команде, что очень важно в современном мире, навыкам жизни в цифровую эпоху". В связи с этим полпред предложил участникам совещания поддержать инициативу, выдвинутую губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальей Комаровой и провести в наступающем сезоне отдельный конкурс для школьников.

"Думаю, нам стоит поддержать эту инициативу и обсудить сегодня форму ее практической реализации. Считаю важным при формировании перечня номинаций для школьников учитывать не только современные тенденции сферы образования, но и список наиболее востребованных на рынке труда профессий, подготовленный министерством труда и социальной защиты Российской Федерации", - отметил полномочный представитель президента.

В ходе заседания организационного комитета Сергей Сарычев предложил включить в конкурс номинацию "Мобильная робототехника", он также сообщил, что в рамках реализации проекта "Славим человека труда!" Уральского федерального округа цикла 2017-2018 годов Тюменская область приняла участие в конкурсах профессионального мастерства по всем 15 номинациям, утвержденным оргкомитетом. В заключительном этапе участвовали 66 представителей Тюменской области из 34 предприятий региона и пять организаций среднего профессионального и высшего образования, 18 человек  стали победителями и призерами.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Игорь Холманских , Сергей Сарычев , Славим человека труда

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:49 30.05.2018Тюменская компания вошла в число лучших на всероссийском конкурсе производственных франшиз
17:38 30.05.2018Школьники Уватского района сдали тест на киберграмотность
17:16 30.05.2018Разработки тюменских робототехников решают насущные задачи
17:05 30.05.2018В проекте "Славим человека труда!" появится робототехническая номинация