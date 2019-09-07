Упоровцы посоревнуются в экстремальном забеге

| Фото: Ирины Кургузовой | Фото: Ирины Кургузовой

Спортивные, активные и выносливые жители Упоровского района подают заявки на участие в необычный забеге, который состоится в военно-спортивном палаточном лагере "Патриот" около с. Пятково 14 сентября.

По словам организаторов, полумарафон "Упоровский экстрим"по пересеченной местности для людей старше 18 лет пройдет впервые.

Как сообщил корреспонденту информагентства "Тюменская линия" директор Центра реализации молодежных программ Алексей Речкин, команды по шесть будут преодолевать достаточно сложную дистанцию.

"Передвигаться придется и вверх по склону холма, и через овраг, и по заболоченному участку, будут на маршруте и специально созданные препятствия", - рассказал Алексей Речкин.

"Упоровский экстрим" обещает стать настоящим спортивным праздником. Гости смогут не только поболеть за участников забега, но и посостязаться на тематических площадках "Пейнтбольный тир", "Скала", посмотреть выставку оружия.

Ирина Кургузова